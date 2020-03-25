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ميركل تجري اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني لبحث جائحة كورونا

07:55 م الأربعاء 25 مارس 2020
ميركل تجري اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني لبحث جائحة كورونا

ميركل والرئيس الصيني

برلين - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحثا خلاله جائحة كورونا.

وأكد الجانبان أهمية التعاون من أجل التغلب على الأزمة.

وفي أعقاب الاتصال، صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء بأن الجانبين " اتفقا على موقف الأزمة الراهن لا يمكن حله إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".

يذكر أن ألمانيا تجري تبادلا مكثفا لوجهات النظر مع الصين حول سبل مواجهة الأزمة.

وتشارك ميركل وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس.

وستشارك ميركل في القمة من منزلها، إذ أنها كانت وضعت نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي بعد أن خالطت طبيبا مؤخرا تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وكان زايبرت أعلن أول أمس الاثنين أن نتيجة أول اختبار أجرته ميركل للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، جاءت سلبية.

أنجيلا ميركل الرئيس الصيني فيروس كورونا الحكومة الألمانية

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