ميركل تجري اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني لبحث جائحة كورونا

برلين - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، بحثا خلاله جائحة كورونا.

وأكد الجانبان أهمية التعاون من أجل التغلب على الأزمة.

وفي أعقاب الاتصال، صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء بأن الجانبين " اتفقا على موقف الأزمة الراهن لا يمكن حله إلا من خلال التعاون الدولي الوثيق".

يذكر أن ألمانيا تجري تبادلا مكثفا لوجهات النظر مع الصين حول سبل مواجهة الأزمة.

وتشارك ميركل وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الخميس.

وستشارك ميركل في القمة من منزلها، إذ أنها كانت وضعت نفسها قيد الحجر الصحي المنزلي بعد أن خالطت طبيبا مؤخرا تبين لاحقا أنه مصاب بفيروس كورونا.

وكان زايبرت أعلن أول أمس الاثنين أن نتيجة أول اختبار أجرته ميركل للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، جاءت سلبية.