إصابة 3 عناصر من الجيش الأمريكي يعملون على حاملة طائرات بكورونا

وكالات

أصيب 3 عناصر من الجيش الأمريكي، بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) يعملون على حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا الفيروس التاجي (كوفيد-19) إلى 622 وفاة، وأكثر من 50 ألف إصابة بالفيروس المتحور.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة دولة لم تُبنى للإغلاق، وذلك في رد على ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار بالإغلاق على غرار دول كبريطانيا وإيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال ترامب في تصريح نقلته وكالة رويترز إن أي دولة يمكن تدميرها بقرار الإغلاق، وذلك دفاعا عن عدم اتخاذ القرار من الإدارة الأمريكية، في ظل ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى ما يقارب 50 ألف حالة.