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كولومبيا تعلن الطوارئ في السجون بعد أعمال شغب بسبب كورونا

06:26 م الإثنين 23 مارس 2020
كولومبيا تعلن الطوارئ في السجون بعد أعمال شغب بسبب كورونا

كولومبيا تعلن الطوارئ في السجون

مكسيكو سيتي - (د ب أ)

أعلنت كولومبيا، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في سجونها بعد مقتل 23 شخصًا في سجن لا موديلو في العاصمة بوجوتا، وذلك خلال محاولة هروب جماعي وسط تصاعد التوترات بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المعهد الوطني للسجون والإصلاحيات ووزارة العدل في كولومبيا إنهما اتخذا قرارًا بإعلان حالة الطوارئ "لصحة وسلامة أولئك المحرومين من الحرية ، والمسؤولين وأسرهم".

ويمنح المرسوم ، المنشور على صفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر "، الدولة سلطات أكبر لتقييد حريات السجناء وقمع أولئك الذين لا يتبعون القواعد.

ونظم آلاف السجناء المحتجزين في ما لا يقل عن اثني عشر سجنا في أنحاء البلاد احتجاجات الأسبوع الماضي للفت الانتباه إلى الاكتظاظ ونقص الخدمات الصحية الكافية في مواجهة تفشي المرض المميت.

ويوجد في كولومبيا حاليا 235 مريضا بفيروس كورونا ، توفي اثنان منهم. وقالت وزيرة العدل مارجريتا كابيلو إنه لم يصب بالفيروس سجين واحد.

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