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الصحة العالمية: البقاء في المنزل إجراء دفاعي وعلينا الهجوم على كورونا

06:28 م الإثنين 23 مارس 2020
الصحة العالمية: البقاء في المنزل إجراء دفاعي وعلينا الهجوم على كورونا

منظمة الصحة العالمية

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حول العالم إلى أكثر من ٣٠٠ ألف حالة.

وأكد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، نقلته فضائية الحدث أن "البقاء في المنزل إجراء دفاعي ولكن علينا الهجوم على كورونا".

منظمة الصحة العالمية البقاء في المنزل فيروس كورونا تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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