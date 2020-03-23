الصحة العالمية: البقاء في المنزل إجراء دفاعي وعلينا الهجوم على كورونا
06:28 م الإثنين 23 مارس 2020
وكالات:
أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، حول العالم إلى أكثر من ٣٠٠ ألف حالة.
وأكد مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، نقلته فضائية الحدث أن "البقاء في المنزل إجراء دفاعي ولكن علينا الهجوم على كورونا".
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