أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

تقارير: اصابة المنتج هارفى واينشتاين بفيروس كورونا في السجن

06:58 ص الإثنين 23 مارس 2020
تقارير: اصابة المنتج هارفى واينشتاين بفيروس كورونا في السجن

هارفي واينشتاين

نيويورك - (د ب أ):
أفادت تقارير إعلامية أمريكية مساء الأحد بأن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المنتج هارفي واينشتاين والمدان بالاغتصاب كانت إيجابية للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تم نشرها في صحيفة "نياجارا جازيت" وموقع "ديدلاين"، على الرغم من أن شبكة "سكاي نيوز" نقلت عن مايكل باورز ، رئيس ضباط الإصلاحيات في ولاية نيويورك وجمعية الشرطة الخيرية، تأكيده أن اختبار واينشتاين كان ايجابيا للمرض الناجم عن الفيروس.

وتم نقل واينشتاين الأسبوع الماضي إلى سجن ويندي الإصلاحي، وهو سجن مشدد الحراسة في شمال نيويورك، والذي يضم أكثر من 950 سجينًا.

وكان قد حكم على واينشتاين الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 23 عاما من قبل أحد قضاة مانهاتن بعد أن أدانته هيئة محلفين بارتكاب فعل جنسي إجرامي واغتصاب من الدرجة الثالثة.

هارفى واينشتاين فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 335311

    عدد المصابين

  • 97588

    عدد المتعافين

  • 14611

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان