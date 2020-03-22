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إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 5500 بعد تسجيل 651 إصابة اليوم

07:39 م الأحد 22 مارس 2020
إيطاليا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 5500 بعد تسجيل 651 إصابة اليوم

ارتفاع الوفيات بكورونا في إيطاليا

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 5500 حالة، بعد تسجيل 651 حالة جديدة اليوم الأحد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إيقاف كافة الأنشطة الانتاجية في بلاده، ما عدا الاستراتيجية واللازمة منها، في إطار مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة وجهها كونتي عبر حسابه في موقع فيسبوك للشعب الإيطالي، السبت.

وقال إن بلاده "تواجه أصعب أزمة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشددا أن حكومته كانت شفافة مع مواطنيها منذ اندلاع أزمة الفيروس ولم تخف عنهم شيئا بهذا الشأن.

وأضاف: "التدابير التي اتخذناها كبيرة، ولا نملك بدائل أخرى، ونحن بحاجة إلى الوقت لنرى مدى فاعلية هذه التدابير"، داعيا مواطنيه إلى التزام منازلهم وعدم مغادرتها.

إيطاليا وفيات كورونا فيروس كورونا

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