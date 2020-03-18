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ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل إلى 427 حالة

09:02 ص الأربعاء 18 مارس 2020
ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل إلى 427 حالة

ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إسرائيل

تل أبيب - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء تسجيل 90 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 427 حالة.

ووفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فقد استبعدت الحكومة فرض المزيد من القيود على الإسرائيليين في هذه المرحلة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من بدء الحكومة في تطبيق تكنولوجيا رقمية لرصد المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأنه سيتم فرض عزل على هؤلاء المخالطين، محذرا من أن هذا لن يكون خيارا وإنما إجباريا.

إسرائيل وزارة الصحة الإسرائيلية فيروس كورونا

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