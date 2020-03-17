مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا تنتقد التكالب على الشراء في المتاجر

برلين (د ب أ)

انتقدت مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا التكالب على الكثير من المتاجر في ظل أزمة وباء كورونا المستجد.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلكين، كلاوس مولر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا توجد حاليا بوادر على عجز في الإمدادات، لذلك ليس هناك داع للتكالب على الشراء بدافع الذعر".

وذكر مولر أن المواطنين المتكالبين على الشراء يتصرفون بذلك على نحو غير تضامني، حيث إنهم يزيدون الاضطراب في المجتمع ويتسببون في بعض الحالات في عجز في تداول المواد الغذائية أو المنتجات الضرورية طبيا.

وفي الوقت نفسه، أشار مولر إلى أن التعامل مع أزمة كورونا ليس موقفا سهلا بالنسبة للمستهلكين، وقال: "هناك معايير للحد من الاختلاط الاجتماعي، لذلك سيكون من الأفضل على سبيل المثال شراء الكثير من المنتجات في عدد مرات أقل، بدلا من شراء منتجات أقل في عدد مرات أكثر".

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التغذية الألمانية، يوليا كلوكنر، اجتماعا مع قطاع المواد الغذائية لبحث تداعيات الأزمة على المتاجر والقطاع الزراعي.