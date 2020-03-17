ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 120 حالة

بيروت- ( د ب أ ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) إلى 120 شخصا.

وقالت وزارة الصحة العامة ، في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا :"ابتداء من 21 فبراير وحتى تاريخ 17 مارس الجاري، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 120 حالة بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى المعتمدة من قبل الوزارة".

وأشارت إلى أنه " تم تسجيل 11 حالة جديدة عن الأمس ".

وأشارت إلى تسجيل حالتي شفاء تام، لافتة إلى أنها تتابع" تقصي الحالات المشتبه بإصابتها مع تحديد ومتابعة المخالطين، بالإضافة إلى متابعة القادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس ".