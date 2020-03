فرصة رائعة لفعل شيء.. ماذا قالت أول متطوعة لاختبار لقاح كورونا بعد حقنها؟- فيديو

كتبت- هدى الشيمي:

أعطى باحثون أمريكيون، أمس الاثنين، أول جرعة من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لامرأة تُدعى جينفر هالر، التي تداول عدد كبير من مُستخدميها على مواقع التواصل الاجتماعي صور لها وهي تجلس في مركز الأبحاث، ونظروا إليها باعتبارها بطلة قد تساعد جرأتها على التوصل إلى علاج لشفاء الفيروس المستجد.

قلب كورونا الأوضاع في العالم رأسًا على عقب، وألقى بظلاله على كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والترفيهية، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، وتفشيه بسرعة غير مسبوقة واجتيازه للحدود وانتقاله من شخص إلى آخر مع العجز عن العثور على علاج يقضي عليه.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية، في تقرير حصري، إن العلماء في مركز كايزر بيرماننت في سياتل الأمريكية، بدأوا تجربتهم على أربعة متطوعين، كانت جينفر هالر من بينهم، أملاً في تطوير لقاح لعلاج الفيروس المستجد الذي انتقل من الصين إلى جميع أنحاء العالم.

نقلت الوكالة الإخبارية عن ليزا جاكسون، المسؤولة عن الدراسة في مركز كايزر بيرماننت، قولها: "نحن فريق فيروس كورونا الآن". وتابعت: "الكل يريد القيام بكل ما في وسعه خلال هذه الأوضاع الطارئة".

ولا يعد هذا اللقاح الوحيد الذي يحاول العلماء التوصل إليه، إذ يتسابق الباحثون حول العالم لتطوير علاج يقضي على (كوفيد-19).

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن عدد مصابي كورونا حول العالم وصل إلى أكثر من 182 ألف شخص، فيما توفي أكثر من 7000 آخرين.

وحسب أسوشيتيد برس، فإن معهد سياتل للأبحاث جزء من شبكة حكومية تختبر جميع أنواع اللقاحات.

ومن أجل العثور على أفضل المتطوعين، فحص كايزر بيرماننت العشرات من الأشخاص، بحثًا عمن لا يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة أو مُصاب بأي أمراض من شأنها تغيير نتائج الفيروس، والتأكد من أنهم مؤهلين للمشاركة في التجربة.

و ذكرت أسوشيتيد برس أن جينفر هالر، أول مشاركة في الدراسة، 43 عامًا مديرة عمليات في شركة تكنولوجية صغيرة.

وقالت هالر: "كلنّا نشعر بالعجز، هذه فرصة رائعة أستطيع استخدامها للفعل شيء ما"، مؤكدة أنه من الرائع أن تكون جزءًا من هذه الدراسة.

بعد تلقيها الجرعة، غادرت هالر غرفة الفحص بابتسامة كبيرة على وجهها.

