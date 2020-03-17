فرصة رائعة لفعل شيء.. ماذا قالت أول متطوعة لاختبار لقاح كورونا بعد حقنها؟- فيديو

كتبت- هدى الشيمي:

أعطى باحثون أمريكيون، أمس الاثنين، أول جرعة من اللقاح التجريبي لعلاج فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لامرأة تُدعى جينفر هالر، التي تداول عدد كبير من مُستخدميها على مواقع التواصل الاجتماعي صور لها وهي تجلس في مركز الأبحاث، ونظروا إليها باعتبارها بطلة قد تساعد جرأتها على التوصل إلى علاج لشفاء الفيروس المستجد.

قلب كورونا الأوضاع في العالم رأسًا على عقب، وألقى بظلاله على كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والترفيهية، منذ ظهوره لأول مرة في الصين في ديسمبر الماضي، وتفشيه بسرعة غير مسبوقة واجتيازه للحدود وانتقاله من شخص إلى آخر مع العجز عن العثور على علاج يقضي عليه.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية، في تقرير حصري، إن العلماء في مركز كايزر بيرماننت في سياتل الأمريكية، بدأوا تجربتهم على أربعة متطوعين، كانت جينفر هالر من بينهم، أملاً في تطوير لقاح لعلاج الفيروس المستجد الذي انتقل من الصين إلى جميع أنحاء العالم.

نقلت الوكالة الإخبارية عن ليزا جاكسون، المسؤولة عن الدراسة في مركز كايزر بيرماننت، قولها: "نحن فريق فيروس كورونا الآن". وتابعت: "الكل يريد القيام بكل ما في وسعه خلال هذه الأوضاع الطارئة".

ولا يعد هذا اللقاح الوحيد الذي يحاول العلماء التوصل إليه، إذ يتسابق الباحثون حول العالم لتطوير علاج يقضي على (كوفيد-19).

ووفق منظمة الصحة العالمية، فإن عدد مصابي كورونا حول العالم وصل إلى أكثر من 182 ألف شخص، فيما توفي أكثر من 7000 آخرين.

وحسب أسوشيتيد برس، فإن معهد سياتل للأبحاث جزء من شبكة حكومية تختبر جميع أنواع اللقاحات.

ومن أجل العثور على أفضل المتطوعين، فحص كايزر بيرماننت العشرات من الأشخاص، بحثًا عمن لا يعاني من أي مشاكل صحية مزمنة أو مُصاب بأي أمراض من شأنها تغيير نتائج الفيروس، والتأكد من أنهم مؤهلين للمشاركة في التجربة.

و ذكرت أسوشيتيد برس أن جينفر هالر، أول مشاركة في الدراسة، 43 عامًا مديرة عمليات في شركة تكنولوجية صغيرة.

وقالت هالر: "كلنّا نشعر بالعجز، هذه فرصة رائعة أستطيع استخدامها للفعل شيء ما"، مؤكدة أنه من الرائع أن تكون جزءًا من هذه الدراسة.

بعد تلقيها الجرعة، غادرت هالر غرفة الفحص بابتسامة كبيرة على وجهها.

"I'm up for it!"



Jennifer Haller, the first COVID-19 vaccine volunteer, tells @AriMelber she is ready for the "unknown" and potential risks with the coronavirus vaccine. https://t.co/ktwh890ogn pic.twitter.com/v0hlVxQlFW — The Beat with Ari Melber on MSNBC (@TheBeatWithAri) March 16, 2020

وقالت هالر في تصريحات، لشبكة إم إس إن بي سي، إنها سوف تخضع لفحص طبي يومي، من قياس درجة الحرارة والتحدث مع الأطباء والمسؤولين إذا طرأ أي آثار جانبية، حتى تتلقى الجرعة الأخرى بعد أربع أسابيع.

وأكدت أنها مستعدة لكل شيء، ولا تشعر بالخوف من حدوث أي مضاعفات أو آثار جانبية، رغم أن اللقاح لم يختبر من قبل على الإنسان.

يشارك 3 متطوعين آخرين في الاختبار نفسه، حسب الأسوشيتيد برس، ومن المُقرر أن يُعطى اللقاح في النهاية لـ45 متطوعًا بمعدّل جرعتين لمدة شهرين. مع بدء التجارب، أمس الاثنين، تنطلق سلسلة الدراسات الجادة التي تهدف إلى تأمين لقاح لشفاء الفيروس تمامًا.

وحسب أسوشيتيد برس، فإن اللقاح لن يتوفر في الأسواق قبل 12 أو 18 شهرًا حتى إذا استطاع الباحثون تطويره والتأكد من فعاليته. يحمل اللقاح الذي تم اختباره يحمل اسم (mRNA-1273)، وهو من تطوير إدارة المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وشركة "مودرنا"، التي يقع مقرها في ولاية ماساتشوستس.

ومن المستبعد أن يُصاب أي من المتطوعين بالفيروس المتحور، خاصة وأن اللقاح التجريبي الجديد لا يحتوي عليه. أثنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، على الجهود المبذولة في الولايات المتحدة الهادفة إلى العثور على لقاح.

وأشار الدكتور أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع للمعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، إلى أنه مرّ 65 يومًا منذ شاركهم العلماء الصينيين معلومات عن التسلسل الجيني للفيروس، وقال: "اعتقد أن هذا الرقم قياسي لتطوير لقاح واختباره".