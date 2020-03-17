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الصحة العالمية: سبندأ في إجراء اختبارات فحص كورونا لسكان شمال سوريا

12:21 ص الثلاثاء 17 مارس 2020
الصحة العالمية: سبندأ في إجراء اختبارات فحص كورونا لسكان شمال سوريا

منظمة الصحة العالمية

أعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ريك برينان، أن المنظمة ستبدأ عمّا قريب بإجراء تحاليل كورونا لسكان مناطق شمال غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "رويترز"

وقال برينان: "نأمل في أن تكون لدينا الأجهزة والاختبارات في وقت ما من الأسبوع الجاري حتى نتمكن من بدء الاختبارات".

وأضاف: "نشعر بقلق بالغ، حيث أن كل الدول المحيطة سجلت لديها حالات موثقة".

وبدأت الحكومة السورية في اختبارات للكشف عن كورونا في باقي أنحاء البلاد ولم تبلغ منظمة الصحة العالمية بتسجيل أي إصابة.

وأكد برينان الذي عاد من مهمة إلى إيران الأسبوع الماضي، أن "عدد الحالات المعلنة قد لا يمثل سوى ثلث الأعداد الحقيقية".

منظمة الصحة العالمية ريك برينان فيروس كورونا سوريا

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