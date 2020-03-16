الحكومة الألمانية توصي بالتخلي عن السفر غير الضروري للخارج

برلين - (د ب أ):

بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أوصت الحكومة الألمانية بالتخلي عن كافة خطط السفر غير الضرورية للخارج.

وكتب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الأحد: "خطورة عدم تمكنك من العودة بسبب تزايد تقييد (السفر) مرتفعة حاليا في كثير من المقاصد".

وجاء على موقع وزارة الخارجية الألمانية على الإنترنت أنه من المتوقع استمرار تقييد حركة الطيران والسفر على نحو كبير واتخاذ إجراءات للحجر الصحي وتقييد الحياة العامة في كثير من الدول. وأشارت الوزارة إلى أن كثيرا من إجراءات الحجر ولوائح السفر تُتخذ حاليا بدون إعلان مسبق وتُطبق بأثر فوري، موضحة أن كثيرا من المسافرين متأثرين بهذه القرارات حاليا وغير قادرين على مواصلة السفر أو العودة إلى موطنهم.

وكانت الخارجية الألمانية تحصر توصياتها بعدم السفر إلى الدول الأكثر تضررا بالوباء، مثل إيطاليا أو إيران. كما لم تصدر تحذيرا من السفر إلا لإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار الفيروس.

ولا تُصدر الخارجية الألمانية تحذيرات من السفر إلا في حالة وجود خطر على الحياة، ونادرا ما تصدر مثل هذه التحذيرات المشددة.