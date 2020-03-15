لمواجهة كورونا.. اجتماع حكومي بـ"الفيديو كونفرنس" في إسرائيل

تل أبيب- (د ب أ):

عقدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعها الأسبوعي، الأحد، بتقنية الفيديو كونفرنس (مؤتمر الفيديو)، وذلك للمرة الأولى.

واستعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التدابير التي يجري اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه "سيتم بحث الخطوات اللاحقة التي يجب اتخاذها استعدادا للمراحل القادمة".

وأعرب نتنياهو عن تقديره "للمواطنين الإسرائيليين على أدائهم الاستثنائي الذي يساعد في تقليل وتيرة التفشي".

ووافقت الحكومة على مجموعة من التدابير للسيطرة على انتشار الفيروس في نظام السجون.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن التدابير الجديدة تتضمن عقد جلسات الاستماع والاستئناف الخاصة بتمديد الحبس الاحتياطي بتقنية مؤتمر الفيديو ودون حضور السجناء.

كما قررت وقف زيارات السجناء بما في ذلك فرق الدفاع.