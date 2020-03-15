أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة أجور الموظفين تعليق الدارسة أسعار الذهب فيروس كورونا الطقس منخفض التنين سد النهضة تعليق العمرة

فرنسا تبدأ خفض الرحلات طويلة المسافة بالقطارات والحافلات والطائرات

03:06 م الأحد 15 مارس 2020
فرنسا تبدأ خفض الرحلات طويلة المسافة بالقطارات والحافلات والطائرات

أرشيفية

باريس- (د ب أ):

أعلنت وزيرة البيئة الفرنسية أن بلادها تتخذ خطوات للحد من رحلات القطارات والحافلات والطائرات ذات المسافات الطويلة، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتقول الوزيرة إليزابيث بورن إن السفر لمسافات طويلة يجب أن يقتصر على ما هو ضروري للغاية، لكنها تضيف أنه لن يكون هناك وقف "صارم وكامل" لمثل هذه الرحلات.

ومن المقرر أن تشغل الشركة الوطنية للسكك الحديدية "SNCF" سبعة خطوط للقطارات فقط من أصل 10 خطوط قطارات اعتبارا من غد الاثنين، بينما يعمل مترو باريس بطاقة 80% فقط. وسوف تنخفض العمليات تدريجيا بشكل أكبر.

وتقول الحكومة إن محطات الوقود سوف تستمر في العمل كالمعتاد، مع الوعد بعدم نقص في الوقود.

فرنسا باريس فيروس كورونا

الخبر التالى:

لمواجهة كورونا.. اجتماع حكومي بـ"الفيديو كونفرنس" في إسرائيل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"225 جنيه حد أدنى".. ننشر جداول زيادات الموظفين في يوليو المقبل