الأوقاف الكويتية: إلغاء جميع الدروس والفعاليات الرمضانية بسبب "كورونا"

الكويت - (أ ش أ):

كشف وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي عن إلغاء الوزارة جميع الفعاليات الخاصة بشهر رمضان المبارك، في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وصرّح عمادي، الأحد، بأنه تقرر إغلاق المراكز الرمضانية، والدروس، واستضافة القراء من خارج الكويت، مشيرا إلى أن الصلوات- في حال اتخاذ قرار بإقامتها في المساجد- ستكون في الحدود التي تضمن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وشدد "عمادي" على أن أمن وسلامة المجتمع الكويتي على رأس أولويات الدولة واهتمامات القيادة السياسية.

كانت الوزارة قررت إيقاف الصلوات الخمس في المساجد، وكذلك صلاة الجمعة، على أن يتم الاكتفاء بالأذان فقط، تماشيًا مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والفتوى الصادرة بهذا الشأن جاءت تنفيذا للتوصيات الصحية لمكافحة الفيروس.