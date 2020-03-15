وزير الخارجية الكويتي: مصر لم تمارس أي ضغوط لإدخال رعاياها إلى البلاد

الكويت - (أ ش أ):

نفى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ما تردد حول وجود ضغوط مصرية لإدخال العمالة المصرية إلى البلاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشيخ أحمد ناصر - في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الاعلامي بقصر السيف، عقب الجلسة الاستثنائية لمجلس وزراء الكويتي - أن ما تردد أيضا على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول سوء معاملة الطلبة أو المواطنين الكويتيين في مصر، ليس له أي أساس من الصحة.

وشدد وزير الخارجية الكويتي على قوة وتميز وعمق العلاقات المصرية - الكويتية، خاصة في ظل العلاقة المتينة بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب الشيخ أحمد ناصر الجميع باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

ومن جهة أخرى، طالب وزير الخارجية الكويتي، المواطنين الكويتيين في الخارج، الالتزام بتعليمات السلطات التي يتواجدون فيها، في إطار الجهود الدولية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)، مؤكدا أن وزارة الخارجية الكويتية على تواصل مستمر مع الطلبة الكويتيين في الخارج، للاطمئنان على أحوالهم.