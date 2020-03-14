السعودية تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور

وكالات

سجلت وزارة الصحة السعودية، مساء اليوم السبت، 17 إصابة جديدة بالفيروس المتحور.

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في المملكة بلغ 86 إصابة، شفيت حالة واحدة منها، وتوجد أخرى في العناية المركزة وهي في اتجاه التعافي، أما باقي الحالات فهي في وضع مطمئن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي اليوم "إن متوسط أعمار الحالات هو 49 عاما، كاشفا عن وجود طفلين من بين المصابين".

وأضاف المتحدث الرسمي "إنه من المتوقع صدور إجراءات جديدة لمواجهة أي مخاطر تتصل بالفيروس"، مؤكدا" أن إجراءات منع السفر وإلغاء العمرة وغيرها ساهمت في تقليل الإصابات في السعودية".

وشدد العبد العالي "على أن التزام المواطنين بالتعليمات ضروري للغاية للوقاية من كورونا"، موضحا" أن حماية المجتمع من الفيروس مسؤولية مشتركة".

وطالب المتحدث الرسمي باسم الصحة" بضرورة تقليص التحركات مع ملازمة المنازل وتجنب التجمعات ، مع التزام القادمين من السفر بالحجر الصحي المنزلي".

وتابع المتحدث الرسمي قائلا "إنه في حال ظهرت أي أعراض يجب أن يبادر الشخص لمراجعة أقرب مركز صحي".

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر, لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت حكومة المملكة أيضا تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد ضمن جهودها للسيطرة على الفيروس، مشيرة إلى أن الأسبوعين يعتبران" إجازة رسمية استثنائية للمواطنين(السعوديين)والمقيمين(الأجانب)الذين لم يتمكنوا من العودة بسبب تعليق الرحلات".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية أمس الجمعة عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم 14 حالة من الجنسية المصرية، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 86 حالة، تعافت منها واحدة.