وفاة رابع حالة في لبنان جراء كورونا

وكالات

أعلنت السلطات اللبنانية، وفاة رابع حالة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، اليوم الخميس، عقب ساعات قليلة من وفاة الحالة الثالثة بالفيروس، بحسب ما أكد الموقع اللبناني"بيروت الساعة".

وسجل لبنان اليوم الخميس، وفاة ثالث حالة بفيروس كورونا، لشحص يبلغ من العمر 79 عام، ومصاب بمرض السرطان.

وكان المريض قد دخل إلى مستشفى المعونات - جبيل في تاريخ 1 شباط بعد معاناته من مشكلة صرع، علماً أنه يعاني أيضاً من سرطان رئوي. وقد التقط العدوى من المريض القادم من مصر الذي كان متواجداً معه في الغرفة قبل نقله إلى مستشفى الحريري الجامعي. ولم تكن المستشفى تعرف في البداية أن المريض يعاني من كورونا بعد أن أكدت وزارة الصحة استحالة إصابته بالفيروس كونه

أمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور حسان دياب، أن بلاده اتخذت اجراءات صارمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن لبنان لن يتأخر عن أي اجراء لحماية اللبنانيين، مؤكدًا على أنه طلب وقف الرحلات من و إلى ايطاليا، وكوريا الجنوبية، وإيران، والصين.

وطلب دياب، من الإدارات العامة والبلديات وضع جدول مناوبة بالحد الأدنى من الموظفين، بشكل يؤمن معاملات المواطنين بالإضافة إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة.

وبحسب التقرير الصادر عن مستشفى رفيق الحرير الجامعي، أمس الأربعاء، تم وضع 14 حالة جديدة داخل الحجر الصحي.

وقالت الصحة اللبنانية إن 11% من الحالات دون الـ20 عاما، في حين تتراوح أعمار 77% من المصابين بين 20 و59، مقابل 10% لمن هم فوق الـ60 عاما.