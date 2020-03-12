موسكو تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض أمن الشرق الأوسط بضربها الأراضي السورية

موسكو - (أ ش أ)

حملت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إسرائيل مسؤولية تقويض الأمن في المنطقة، بضربها الأراضي السورية.

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم / الخميس/ - إن موسكو تشعر بالقلق بسبب الهجمات الإسرائيلية من جانب واحد على سوريا.

وأشارت إلى أن إسرائيل تنتهك بذلك سيادة الدول المجاورة لها، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على أهداف داخل سوريا، تم تنفيذه من المجال الجوي اللبناني، وأضافت أن مثل هذه الهجمات التعسفية تقوض الأمن الإقليمي.

وكانت قوات الدفاع الجوي السوري، قد تصدت في وقت سابق من هذا الشهر لهجمات صاروخية نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أهداف قرب مدينة حمص من المجال الجوي اللبناني وهضبة الجولان.