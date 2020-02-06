السفير البريطاني في إيران يعلن عودته إلى طهران

وكالات:

أعلن السفير البريطاني إلى إيران، روب ماكير، عودته إلى طهران، مؤخرًا، لافتًا إلى أن ذهابه لبلاده كان مرتبًا له مسبقًا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

واعتقلت السلطات الإيرانية، سفير لندن في طهران، عدة ساعات، الشهر الماضي، بعدما اتهمته طهران بالانضمام إلى متظاهرين في وسط العاصمة، احتجوا على إعلان الحرس الثوري، مسؤوليته إسقاط الطائرة الأوكرانية عقب اقلاعها من مطار الخمينى، متجهة من العاصمة الإيرانية طهران إلى كييف، ومقتل جمیع من کانوا علی متنها البالغ عددهم 167 راكب.

وأقام طلاب إيرانيون وقفة احتجاجية منددة بالحادث أمام جامعة أمير كبير، مرددين شعار "الموت للكاذب" وشعارات مناهضة للحرس الثورى وللنظام.