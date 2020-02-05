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ترامب: العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني ويجب على طهران تغيير سياساتها

06:22 ص الأربعاء 05 فبراير 2020
ترامب: العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني ويجب على طهران تغيير سياساتها

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية تشل الاقتصاد الإيراني وأكد أنه يتعين على طهران تغيير سياساتها بشكل كبير.

وأضاف ترامب في خطاب حالة الاتحاد صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) : "يتعين على النظام الإيراني التخلي عن سعيه لحيازة أسلحة نووية والتوقف عن نشر الموت والإرهاب والدمار، وأن يبدأ العمل من أجل مصلحة شعبه".

وتابع: "يمكننا مساعدتهم على تحقيق انتعاش جيد وفي وقت قصير. يمكن أن يحدث هذا كله بسرعة كبيرة".

وأضاف: "نحن هنا .. دعونا نرى أي مسار سيختارون .. الأمر برمته متروك لهم".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أشاد بالهجوم الأمريكي الأخير الذي أودى بحياة قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق.

دونالد ترامب العقوبات الأمريكية الاقتصاد الإيراني طهران

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