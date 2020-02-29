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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في النرويج إلى ثمانية أشخاص

07:45 م السبت 29 فبراير 2020
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في النرويج إلى ثمانية أشخاص

فيروس كورونا

ستوكهولم - (د ب أ)

أعلنت النرويج، عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، في البلاد إلى ثمانية أشخاص، وذلك بعد إصابة ثلاثة من موظفي المركز الطبى للعيون التابع لمستشفى أوسلو الجامعي بالفيروس.

وتم اكتشاف أول حالة يوم الجمعة لدى موظف كان قد زار شمال إيطاليا مؤخرا، وتوجه لعمله يومي الاثنين والثلاثاء. وكان الموظف قد ظهرت عليه أعراض مرضية طفيفة وتم عزله في منزله، حسب المستشفى. وتم اكتشاف إصابة اثنين آخرين من زملاء ذلك الموظف اليوم السبت.

وذكرت السلطات أن الجهود جارية لاكتشاف أي حالات إصابة محتملة أخرى، حيث خضع 28 موظفًا لاختبارات تتعلق بالكشف عن الفيروس، من المقرر أن يتم الكشف عن نتائجها غدا الأحد.

فيروس كورونا ستوكهولم إيطاليا مستشفى أوسلو

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