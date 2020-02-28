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منظمة الصحة العالمية تحذر من تطور كورونا إلى "جائحة"

02:20 م الجمعة 28 فبراير 2020
منظمة الصحة العالمية تحذر من تطور كورونا إلى "جائحة"

منظمة الصحة العالمية

جنيف - أ ش أ

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أزمة فيروس "كوفيد 19" تنطوي على إمكانية للتطور إلى ما وصفته بـ "الجائحة" وهو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة مثل قارة مثلا أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم.

وأوضح تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الجمعة، أن ما يشير إليه الوصف يعد قوة أكثر فعالية بكثير مع استخدام كلمة "جائحة"، وذلك بعد أن أعلنت أكثر من 12 دولة خلال الـ 48 ساعة الماضية عن أول حالات مؤكد إصابتها بفيروس "كوفيد 19".

كما أفادت مراكز مكافحة الأمراض واتقائها الأمريكية بأنها غيرت المعايير المتبعة لإجراء اختبارات الفحص الطبي للإصابة بالفيروس .

يشار إلى أن فيروس "كوفيد-19" بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية كوفيد 19 فيروس كورونا

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