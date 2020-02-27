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عقوبات أوروبية على مسؤولين تركيين بسبب التنقيب في المتوسط

08:16 م الخميس 27 فبراير 2020
عقوبات أوروبية على مسؤولين تركيين بسبب التنقيب في المتوسط

الاتحاد الأوروبي

وكالات:

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على مسؤولين اثنين في شركة البترول التركية بسبب عمليات تنقيب عن الغاز في المتوسط.

ووفقًا لفضائية "العربية"، فإن العقوبات على المسؤولين التركيين شملت تجميد أصولهما ومنعهما من دخول الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الأوروبيون هذين الشخصين بالمسؤولية أو الاشتراك في تخطيط وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي يتم بدون موافقة جمهورية قبرص.

ويُمنع هذان الشخصان من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وسيتم تجميد أموالهما، بالإضافة إلى ذلك “لا يسمح للأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال للشخصين المدرجين على اللائحة”، وفق بيان أوروبي صدر بهذا الشأن اليوم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع قبل أشهر إطاراً قانونياً للتعامل مع أنشطة التنقيب “غير القانونية” التي تقوم بها تركيا في البحر الأبيض المتوسط، ما سمح له لاحقاً بالبدء بوضع أسماء شخصيات تركية على لائحة العقوبات.

وكان الأوروبيون قد اعربوا مراراً وتكراراً عن قلقهم الشديد من الأنشطة التركية التي تنتهك برأيهم سيادة جمهورية قبرص، الدولة العضو في الاتحاد وتهدد مصالحها.

الاتحاد الأوروبي شركة البترول التركية الغاز

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