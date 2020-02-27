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البحرينية: جميع الحالات الـ 33 المصابة بكورونا تتماثل للشفاء

08:24 م الخميس 27 فبراير 2020
البحرينية: جميع الحالات الـ 33 المصابة بكورونا تتماثل للشفاء

وزارة الصحة البحرينية

المنامة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن جميع الحالات الـ 33 المصابة بفيروس كورونا ليست في خطر وتتماثل للشفاء وتتلقى العلاج والرعاية اللازمة، حيث تخضع للمتابعة الحثيثة تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الدكتورة صفاء الخواجة استشارية الامراض المعدية بالصحة البحرينية القول "إن الحالات التي تم تسجيلها والبالغة 33 حالة تم إخضاعها للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي"، مشددة على ضرورة التقيد بتعليمات إجراءات الحجر المنزلي لمنع انتشار الفيروس.

ونبهت إلى أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة، لضمان سلامة الجميع وضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وما تم الإعلان عنه من تدابير وقائية.

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وزارة الصحة البحرينية فيروس كورونا الحجر الصحي إجراءات وقائية المنامة

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