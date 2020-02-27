مجلس الأمن الوطني في كوريا الجنوبية يقيم جهود مكافحة كورونا

سول - أ ش أ

عقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، اجتماعًا للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني ترأسه مستشار الأمن الوطني بالمكتب جونج وي-يونج، وذلك لمناقشة وتقييم الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية.

وقال المكتب الرئاسي -في بيان صحفي نشرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية- "إن أعضاء اللجنة الدائمة استعرضوا الإجراءات المتخذة محليا ودوليا لمكافحة فيروس كورونا، وخلصوا إلى ضرورة تعزيز جهودنا الدبلوماسية لمنع أي معاملة غير عادلة أو سيئة قد يلقاها المواطنون الكوريون الجنوبيون الذين يسافرون إلى الخارج".

جاء ذلك وسط زيادة عدد المسافرين الكوريين الجنوبيين الذين يشكون من أمور سببت لهم الإزعاج مثل إلزام الدول الأخرى لهم بالخضوع للحجر الصحي عقب وصولهم إليها.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد الدول التي تفرض قيودا على دخول القادمين من كوريا الجنوبية إلى 42 دولة في العالم اعتبارا من الساعة 10:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وسط ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد .

وفيما يتعلق بهذا الوضع، قال النائب الثاني لوزير الخارجية الكوري لي تيه-هو: "إنني أشعر بالأسف بسبب الإزعاج الذي يعاني منه المواطنون الكوريون الجنوبيون بسبب قرار بعض الدول منع دخول الكوريين الجنوبيين إليها".