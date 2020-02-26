إيران : ارتفاع ضحايا كورونا إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة
12:37 م الأربعاء 26 فبراير 2020
طهران- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول اليوم :"من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة، توفي أربعة منهم".
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