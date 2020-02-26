أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

إيران : ارتفاع ضحايا كورونا إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة

12:37 م الأربعاء 26 فبراير 2020
إيران : ارتفاع ضحايا كورونا إلى 19 وفاة من بين 139 إصابة

فيروس كورونا

طهران- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 139 شخصا، توفي منهم 19.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول اليوم :"من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة، توفي أربعة منهم".

فيروس كورونا ضحايا كورونا وزارة الصحة الإيرانية

الخبر التالى:

تأهب في إسرائيل لمواجهة أعمال عنف متوقعة إذا تم ضم المستوطنات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول صور لعلاء وجمال مبارك بجوار نعش والدهم في مسجد المشير