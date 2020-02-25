محمد بن راشد يعزي الشعب المصري في وفاة مبارك

وكالات:

نعى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، الشعب المصري في وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال بن راشد، في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء "تعازينا للشعب المصري الشقيق في وفاة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعازينا الخاصة لأسرة وأحباب الفقيد".

وأضاف "عمل بكل إخلاص على ترسيخ روابط تاريخية بين مصر ودولة والإمارات، واليوم ينعم الشعبين الشقيقين بعلاقة خاصة وإيجابية بفضل جهود زايد وجهوده، رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جنانه".

وتوفي، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا، وفقًا لما أعلنه التلفزيون المصري، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام على وفاة الرئيس الأسبق؛ بداية من الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠.