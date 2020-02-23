عمّان تمنع دخول غير الأردنيين القادمين من 3 دول

عمان - (د ب أ):

قرر الأردن، اليوم الأحد، منع دخول غير الأردنيين القادمين من الصين وإيران وكوريا الجنوبية إلى البلاد وذلك كإجراء احترازي مؤقت بسبب فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد -19) .

ونقلت وكالة الانباء الاردنية "بترا" اليوم عن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة قوله إن إجراءات احترازية إضافية ضد مرض الكورونا الجديد بدأ تطبيقها اليوم في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة به في كوريا الجنوبية وإيران.

وبين العضايلة أنه وفي ظل تزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيران وكوريا الجنوبية أخيرا، ومواكبة لما تطبقه العديد من الدول كإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، فقد قررت الحكومة منع دخول غير الأردنيين القادمين من إيران وكوريا الجنوبية إلى المملكة، بالإضافة إلى القادمين من الصين موطن المرض، وذلك كإجراء احترازي مؤقت.

وأضاف العضايلة أن الأردنيين القادمين من هذه الدول سيخضعون لحجر صحي احترازي لمدة أسبوعين للتأكد من عدم إصابة الشخص المقبل منها بمرض الكورونا الجديد.

وأضاف العضايلة، أن الحكومة قامت أيضاً بتشديد إجراءات الرقابة الصحية على جميع المعابر الحدودية والمطارات، مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تنصح بها منظمة الصحة العالمية.