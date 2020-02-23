ترامب: سنوقع اتفاق سلام مع طالبان الأفغانية

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ووقعت أمس، اشتباكات بين مسلحي حركة "طالبان" وقوات الأمن الأفغانية في عدة مناطق بأفغانستان، وذلك بعد يوم من إعلان أسبوع "لخفض العنف".

وأعلنت السلطات الأفغانية أن عناصر "طالبان" هاجموا قوات الأمن في ولاية بلخ بشمال البلاد صباح السبت.

وأكدت حركة "طالبان" شنها الهجوم، مشيرة إلى أن قافلة للقوات الأفغانية دخلت منطقة تسيطر عليها الحركة.