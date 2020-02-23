الصحة الأمريكية ترفع مستوى تحذير السفر إلى اليابان بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ)

رفعت اليوم السبت، المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التحذير من السفر إلى اليابان إلى المستوى الثاني خوفًا من "انتقال جماعي" لفيروس كورونا، وذلك مع تسجيل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية لحالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.

ودعت المراكز الأمريكية إلى "اتخاذ تدابير احترازية بالنسبة للمسافرين الأكثر عرضة للخطر، مثل أصحاب الأمراض المزمنة"، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المراكز الأمريكية .

وبالرغم من أن اليابان سجلت حالة وفاة واحدة ، فإن لديها عددا مرتفعا نسبيا من حالات الإصابة بلغ 121 شخصا.

وتعود الكثير من تلك الإصابات إلى انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي أخضعتها السلطات للحجر الصحي.