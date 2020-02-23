أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

الصحة الأمريكية ترفع مستوى تحذير السفر إلى اليابان بسبب كورونا

12:06 ص الأحد 23 فبراير 2020
الصحة الأمريكية ترفع مستوى تحذير السفر إلى اليابان بسبب كورونا

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

رفعت اليوم السبت، المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، التحذير من السفر إلى اليابان إلى المستوى الثاني خوفًا من "انتقال جماعي" لفيروس كورونا، وذلك مع تسجيل إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية لحالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.

ودعت المراكز الأمريكية إلى "اتخاذ تدابير احترازية بالنسبة للمسافرين الأكثر عرضة للخطر، مثل أصحاب الأمراض المزمنة"، حسبما نقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن المراكز الأمريكية .

وبالرغم من أن اليابان سجلت حالة وفاة واحدة ، فإن لديها عددا مرتفعا نسبيا من حالات الإصابة بلغ 121 شخصا.

وتعود الكثير من تلك الإصابات إلى انتشار الفيروس على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" التي أخضعتها السلطات للحجر الصحي.

فيروس كورونا إيران إيطاليا كوريا الجنوبية

الخبر التالى:

مسؤول أمريكي: لا دليل على مساعدة روسيا لترامب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية حتى الثلاثاء (بيان رسمي)