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تعطيل الدراسة وإيقاف المباريات في عموم إيران لمكافحة كورونا

09:44 م السبت 22 فبراير 2020
تعطيل الدراسة وإيقاف المباريات في عموم إيران لمكافحة كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الإيرانية مساء اليوم السبت، تعطيل الدراسة في جميع مدارس وجامعات المدن الإيرانية، وإيقاف كل مباريات كرة القدم لمدة 10 أيام، لمكافحة عدوى فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل وفاة 6 أشخاص بالفيروس في إيران منذ الخميس الماضي.

ونقلت التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزارة التربية والتعليم "تعطيل كافة مدارس وجامعات المدن الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في البلاد".

كما نقل التلفزيون عن وزارة الشباب والرياض "إيقاف كافة مباريات الدوري الإيراني الممتاز لكرة القدم لمدة 10 أيام بسبب انتشار الفيروس".

إيران وزارة التربية والتعليم الإيرانية فيروس كورونا كرة القدم

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