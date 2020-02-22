الكويت: عودة 130 مواطنا من إيران وإخضاعهم للحجر الصحي

الكويت - أ ش أ

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، عودة أولى الطائرات التي ستجلي المواطنين الكويتيين من ايران، وعلى متنها 130 مواطنا.

وقال الوزير الكويتي -في تصريح صحفي لدى استقباله للمواطنين العائدين من ايران بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت اليوم السبت- إن حالة جميع المواطنين الكويتيين العائدين من ايران في الطائرة الأولى مطمئنة، مشيرا الى أنه سيتم اخضاعهم للمزيد من الفحوصات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد 19".

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت، قيام أكثر من 12 حافلة بنقل المواطنين الكويتيين القادمين من إيران، إلى أحد المباني بمبنى الشيخ سعد العبد الله بمطار الكويت الدولي، والذي تم تجهيزه كحجر صحي لاستقبال العائدين من ايران، واخضاعهم للمزيد من الفحوصات الطبية.

وفي السياق ذاته، طالب عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي، وزير الصحة الكويتي، باعفاء الطاقم الطبي الذي سافر إيران لفحص المواطنين الكويتيين قبل إعادتهم، من الانتظام في العمل لمدة 14 يوما؛ للتأكد من عدم اصابتهم بالفيروس خلال تواجدهم في ايران.

تجدر الاشارة الى أن الكويت، قد بدأت صباح اليوم في إجلاء مواطنيها الموجودين في ايران؛ وذلك في أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات في عدد من المدن الإيرانية بسبب فيروس "كورونا المستجد".

كانت وزارة الصحة الكويتية، قد نفت في وقت سابق اليوم، صحة ما تم تناقله في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن وجود حالات مصابة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) في مستشفى الفروانية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بالفيروس.

فيما أعلن وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، تلقي الوزارة كتاباً رسمياً من وزارة الصحة، ينص على منع دخول مواطني إيران، والصين، وهونج كونج إلى الكويت، في خطوة احترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".