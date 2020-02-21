الصحة العالمية: سنرصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة تفشي كورونا

وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها سترصد احتياجات لبنان وإيران، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، وتقديم الدعم الفني لهما، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اليوم الجمعة، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المُستجد، وهي سيدة بالغة من العُمر 45 عامًا، مُشيرًا إلى أنها بحالة جيدة.

وقال حسن –في مؤتمر صحفي- إن هناك حالتان مُشتبه بهما، مؤكدًا "نحن نقوم بالإجراءات حسب اجراءات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة، حالة الهلع المفرطة غير ضرورية في هذا الوقت وكل الحالات التي نتابعها في مكان حجرهم اي منازلهم متابعة بديناميكية".

وأضاف حسن أن الوزارة تتابع الوافدين من إيران منذ عشرة أيام لمراقبة احتمال وجود إصابات بالكورونا، موضحًا أن الفريق المُختص صعد إلى الطائرة التي وصلت من إيران وكشف على كافة المسافرين وتمّ عزل الحالة فورا في مستشفى رفيق الحريري، بحسب ما نقله "لبنان 24".

واستطرد: "طلب من الوافدين من إيران منذ أسبوعين التزام الحجر المنزلي لأربعة عشر يومًا احتياطيًا".