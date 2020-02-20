المدينة الألمانية التي أعلنت "حالة الطوارئ" ضد النازية

برلين- (بي بي سي):

تشهد ألمانيا منذ أشهر عدة صعودا متزايدا لحركات وأحزاب يمينية متطرفة كارهة للأجانب والمهاجرين بشكل عام، والإسلام بشكل خاص. ويعتنق أنصار تلك الجماعات المتطرفة أفكارا نازية.

وفي نوفمبر، أعلنت مدينة دريسدن "حالة الطوارئ ضد النازية"، وقال مسؤولون في المدينة التي تقع شرقي ألمانيا إنها تواجه مشكلة خطيرة مع اليمين المتطرف.

وينظر لمدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا، على أنها معقل حركة "بيغيدا" اليمينية المتطرفة.

وقد أقر أعضاء مجلس المدينة، التي تنافس على لقب العاصمة الثقافية في المسابقة الأوروبية لعام 2025، على مشروع قرار يدعو إلى عمل المزيد في تناول ملف الصعود المتنامي للتوجه النازي بالمدينة الألمانية.

لكن معارضي هذا القرار يقولون إنه يتجاوز، بشكل كبير، الهدف منه.

ما المقصود بـ 'حالة طوارئ ضد النازية'؟

قال عضو المجلس المحلي، ماكس اشينباخ، الذي عرض مشروع القرار، إن "حالة الطوارئ ضد النازية، تشبه حالة الطوارئ بسبب التغيرات المناخية، وتعني أن لدينا مشكلة خطيرة، فالمجتمع الديمقراطي المنفتح يواجه تهديدا."