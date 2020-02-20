بوتين: بحثت مع ميدفيديف مُسبقًا مسألة استقالة الحكومة

موسكو- (د ب أ):

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه بحث مع رئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيديف مسبقا مسألة استقالة الحكومة.

وقال بوتين في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، نشرت أجزاء منها على موقعها الإلكتروني، الخميس: "استمتعنا بعلاقات صداقة ودية وصريحة مع ميدفيديف لسنوات. لا توجد أسرار بيننا. ولهذا بحثنا القضية معا ... وكان على علم بما سيحدث".

وكان بوتين صادق في منتصف يناير الماضي على تعيين رئيس الوزراء الجديد ميخائيل ميشوستين، وذلك بعيد استقالة مفاجئة لميدفيديف.

ورفض بوتين وصف البعض لمسألة استقالة الحكومة بأنها "عملية خاصة"، وقال :"لماذا يجب أن ننتظر طويلا عندما يتعلق الأمر بمثل هذه القضايا؟ ما الذي سيتحقق من جراء ذلك؟".

واعتبر بوتين أنه لا يوجد أمام الحكومة الجديدة وقت "للإحماء".

وأضاف: "جميع وزراء الحكومة من الأكفاء، جميعهم مطلعون جيدا ويعرفون وظائفهم. كثيرون منهم عملوا، بصورة أو بأخرى، على مشاريع قومية ومن أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية الوطنية. ولذلك فإنهم يعرفون عملهم تماما، وبالتالي لا حاجة (للإحماء)".