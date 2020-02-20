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تركيا تؤكد سقوط قتلى بين مواطنيها في حادثتي إطلاق النار بألمانيا

11:13 ص الخميس 20 فبراير 2020
تركيا تؤكد سقوط قتلى بين مواطنيها في حادثتي إطلاق النار بألمانيا

الشرطة الالمانية

اسطنبول- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود مواطنين أتراك بين قتلى حادثتي إطلاق النار، اللتين وقعتا بمدينة هاناو غربي ألمانيا.

وقال المتحدث إبراهيم قالن إن أنقرة تتوقع من السلطات الألمانية بذل "أقصى جهد" لكشف ملابسات الحادث.

الشرطة الألمانية رجب طيب أردوغان اطلاق نار مقتل أتراك

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