تركيا تؤكد سقوط قتلى بين مواطنيها في حادثتي إطلاق النار بألمانيا
11:13 ص الخميس 20 فبراير 2020
اسطنبول- (د ب أ):
أكد المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود مواطنين أتراك بين قتلى حادثتي إطلاق النار، اللتين وقعتا بمدينة هاناو غربي ألمانيا.
وقال المتحدث إبراهيم قالن إن أنقرة تتوقع من السلطات الألمانية بذل "أقصى جهد" لكشف ملابسات الحادث.
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