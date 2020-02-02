زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصين
07:58 م الأحد 02 فبراير 2020
بكين - (د ب أ)
ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، اليوم الأحد.
ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تشاو تشين.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
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