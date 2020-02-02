أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصين

07:58 م الأحد 02 فبراير 2020
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصين

زلزال

بكين - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، اليوم الأحد.

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترا جنوب شرقي مدينة تشاو تشين.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال مقياس ريختر إقليم سيتشوان الصين

الخبر التالى:

"واع": 287 قتيلا من المتظاهرين و5 من الأمن منذ 25 أكتوبر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:اعرف نتيجتك الآن.. تفعيل رابط نتيجة ثانية ثانوي