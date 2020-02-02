"واع": 287 قتيلا من المتظاهرين و5 من الأمن منذ 25 أكتوبر

وكالات:

أكدت وكالة الأنباء العراقية، سقوط 287 قتيلًا من المتظاهرين، و5 من رجال الأمن، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 25 أكتوبر الماضي.

وكان قد أعلن محمد توفيق علاوي، تكليفه رسميًا كرئيس جديد للحكومة في العراق.

وتعهد علاوي، بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية، وممثلة لجميع الأطياف والثقافات المتنوعة لجميع العراقيين.

وأضاف في كلمة يوم السبت، أنه سيلتزم بإشراك الكفؤيين في تشكيل الحكومة الجديدة، لافتًا إلى أنه لن يقبل بفرض أي مرشح من القوى السياسية، مؤكدًا أنه ذا ما تعرضت للضغوط فسيعلم الجميع بذلك.

وتابع علاوي "أشير إلى أهمية استمرار التظاهرات السلمية للإصلاح، ومباشرة الدولة للعمل الجاد الإصلاحي".

وأكد أنه سيلتزم بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنموية وإحداث نهضة استثنائية، لافتًا إلى إحالة ملفات الفساد إلى القضاء.

وشدد علاوي على حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدًا أنه لا سلطة فوق سلطة القانون.

ونوه بأهمية حماية المتظاهريين السلميين، وإطلاق سراح المتظاهرين الأبرياء، لافتًا إلى التنسيق مع السلطة القضائية، والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية، وحظر استخدام الأسلحة الفتاكة.