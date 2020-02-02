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"4 معامل خلال أسبوع".. الصحة العالمية تعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا

01:53 م الأحد 02 فبراير 2020
"4 معامل خلال أسبوع".. الصحة العالمية تعلن تدابير جديدة لمواجهة كورونا

منظمة الصحة العالمية

القاهرة- وكالات:

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأحد، أن 4 معامل إقليمية في الشرق الأوسط ستكون جاهزة للكشف عن كورونا خلال أسبوع، حسبما أوردت قناة "العربية" الإخبارية.

وقالت المنظمة، في مؤتمر صحفي بمكتبها الإقليمي في القاهرة، الأحد، إنها تتابع بشكل يومي تطورات انتشار الفيروس، مُشيرة إلى عدم الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الفيروس القاتل.

وقبل أيام، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حال طوارئ صحية ذات بعد دولي" مع تفشي الفيروس القاتل وتسجيل 304 حالات وفاة في أنحاء الصين وإصابة أكثر من 14 ألفًا، مع وصوله إلى أكثر من 20 دولة حتى الآن في آسيا وأوروبا والخليج العربي.

منظمة الصحة العالمية الشرق الأوسط فيروس كورونا

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