استسلام 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني لقوات الأمن جنوب شرق تركيا

أنقرة- (د ب أ):

ذكرت وزارة الدفاع الوطني التركية اليوم الأربعاء أن ثلاثة أفراد من وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب العمال الكردستاني استسلموا لقوات الأمن جنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء اليوم عن الوزارة قولها في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) إن المسلحين الذين فروا من الجماعة "الإرهابية شمال سورية استسلموا في مواقع حدودية في بلدة سروج بمحافظة شانلي أورفة وبلدة نصيبين بمحافظة ماردين".

واستسلم 41 مسلحا على الأقل للقوات التركية منذ بداية هذا العام.

وقالت وكالة الأناضول إنه في حملته التي استمرت أكثر من 30 عاما ضد تركيا، كان الحزب، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، مسؤولا عن مقتل حوالي 40 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال ورضع.

ووحدات حماية الشعب الكردي هي أحد فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا .