عسكري سوري معارض: سيطرة جيش النظام على ريفي إدلب وحلب جاء بقرار تركي

دمشق- (د ب أ):

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن أن سيطرة القوات الحكومية السورية على مساحات واسعة في ريفي حلب وادلب يعود لطلب تركيا من فصائل المعارضة السورية عدم التصدي لها.

وأكد القائد العسكري أن "القوات الحكومية السورية سيطرت منذ مطلع العام الحالي على مدينتي معرة النعمان وسراقب وكامل أوتوستراد حلب دمشق ، بسبب قرار تركيا عدم مواجهة فصائل المعارضة السورية للقوات الحكومية التي كانت تخرق اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا".

وأضاف القائد، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) :" تراجع قواتنا عن كثير من المناطق دون قتال جاء بطلب من تركيا التي حددت حتى نهاية شهر فبراير الحالي لعودة القوات الحكومية إلى حدود مناطق خفض التصعيد وإلا سوف يدخل الجيش التركي والجيش الوطني معركة مع القوات الحكومية واستعادة كل تلك المناطق ".

كانت مصادر مقربة من القوات الحكومية قالت للوكالة الألمانية بداية الشهر الجاري:" القوات الحكومية تتقدم دون قتال وتسيطر على بلدات وقرى بعد انسحاب مسلحي المعارضة منها ".

وبحسب اتفاق سوتشي الذي وقع منتصف شهر سبتمبر عام 2018 بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان فإن منطقة منزوعة السلاح تمتد من حي الراشدين جنوب مدينة حلب وصولاً إلى تل العيس وتل طوقان، ونقطة الصرمان بريف إدلب وصولاً الى نقطة مورك وشيرمغار في ريف حماة والتي تمتد بعمق 15-25 كم تكون تحت أشراف روسي تركي .