شقيق زعيم الحوثي يشير إلى سرقة قيادات من جماعته للمساعدات الإنسانية

وكالات:

أكد شقيق زعيم ميليشيات الحوثي، وزير التعليم فيما تسمى حكومة الحوثي، يحيى بدر الدين، أن المنظمات الإنسانية الدوية أبلغته بحالات سرقة لمساعدات غذائية من قبل شخصيات وقيادات كبيرة في ما يعرف بالمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية اليمني، برئاسة عبدالمحسن الطاووس، لافتًا إلى أنه يتم التحقيق في الأمر.

وقال يحيى الحوثي، في بيان، إن "المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى الآن لم يستكمل بنيته القانونية، ولم ينل تأييدًا حتى من عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة أنصار الله"، لافتًا إلى أن الإصرار عليه جاء من مكتب الرئاسة، أحمد حامد مدير، مؤكدًا أن قرارات الأخير غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه.

وأشار يجي الحوثي في البيان إلى أن اتهام جماعته للمنظمات الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مساعدات غذائية فاسدة، غير صحيح، واصفًا المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية "بغير القانوني".

وأضاف الحوثي "أن المجلس لا يزال يواصل عبر قناة المسيرة ادعاءاته الكاذبة بتوزيع الغذاء العالمي للمساعدات الفاسدة"، مشيرًا إلى أن قناة المسيرة والتي تعتبر الناطقة باسم جماعة الحوثي لا تتحرى صحة المعلومات.

وأوضح الحوثي أن برنامج الغذاء أبلغه بتعرض أحد مخازنه في مديرية عبس بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لسرقة 2550 كيسًا من العدس، قائلاً إنه بذل جهودا في حل القضية بعد تهديد برنامج الغذاء بتعليق عمله في حجة، لكنه فشل.

ولفت يحيي الحوثي إلى أن المجلس هدد في رسالة إلى مكتب برنامج الغذاء العالمي بصنعاء سيوقف جميع تحركات البرنامج في اليمن كاملًا، إذا تم تعليق عمله في المناطق التي دارت فيها معارك شرق مدينة صنعاء، نافيًا أن يكون برنامج الغذاء العالمي قد هدد بوقف مساعداته في مناطق سيطرة الحوثيين، الأخيرة في مديرية نهم.