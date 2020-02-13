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ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 حالات

02:04 ص الخميس 13 فبراير 2020
ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 حالات

أرشيفية

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.

و سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.​

فيروس كورونا الصين حالات وفاة

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