ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1310 حالات
02:04 ص الخميس 13 فبراير 2020
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى 1310 حالات على الأقل.
و سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، 14840 حالة إصابة جديدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج عن السلطات الصحية صباح اليوم الخميس.
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