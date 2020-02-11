بومبيو: إيران تستغل الأقمار الصناعية في تطوير قدرات صواريخها الباليستية

(وكالات):

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إلى عدم السماح لإيران "الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم" بأن تطور وتختبر صواريخ باليستية.

ونشر بومبيو تغريدة على "تويتر" قال فيها "إن النظام الإيراني يستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخه الباليستية، ما يجعله يهدد خصومه واستقرار المنطقة".

وأضاف "يجب عدم السماح لأول دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تطور وتختبر الصواريخ الباليستية".

وتأتي تصريحات بومبيو بعد يوم من إدانة وزارة الخارجية الفرنسية لعملية إطلاق إيران لصاروخ حمل قمرا صناعيا، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت باستخدام تكنولوجيات تستعمل في صواريخ باليستية.

في المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن "البرنامج الفضائي حق بديهي لإيران لأجل تنمية العلوم التقنية"، مضيفا أنه "لا علاقة للبرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني بالقرار الدولي 2231، لأن الصواريخ الإيرانية غير مصممة لحمل الأسلحة النووية".