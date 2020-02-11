أكثر الكلمات إنتشاراً

أوسكار 2020 القمة الأفريقية فيروس كورونا صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة عزل ترامب لينين الرملي

بـ"500 عامل".. كوريا الشمالية تستعد لكورونا الجديد

09:02 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
بـ"500 عامل".. كوريا الشمالية تستعد لكورونا الجديد

فيروس كورونا

سول - (أ ش أ):

أرسلت كوريا الشمالية حوالي 500 عامل إلى حدود البلاد مع الصين، وذلك في أحدث خطوة للحيلولة دون دخول فيروس "كورونا المستجد" إلى أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الصليب الأحمر الكوري الشمالي أرسل المتطوعين مؤخرًا للمساعدة في عمليات الحجر الصحي على الحدود بناء على طلب الحكومة.

وتكثف كوريا الشمالية جهودها لمنع دخول فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين وظل يكتسح العالم بأسره.

وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرا نظام الطوارئ الوطني ضد فيروس "كورونا الجديد"، وعززت الرقابة على الحدود وجهود الحجر الصحي ضد الوافدين من الصين وفحص جودة المياه في جميع أنحاء البلاد، ولم ترصد أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن. ​

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا كوريا الشمالية سول الصليب الأحمر

الخبر التالى:

مقتل 5 ضباط وإصابة 6 في هجوم قرب أكاديمية عسكرية بأفغانستان
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي يفتتح الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "إيجبس 2020" (اضغط للتفاصيل)