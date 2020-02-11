بـ"500 عامل".. كوريا الشمالية تستعد لكورونا الجديد

سول - (أ ش أ):

أرسلت كوريا الشمالية حوالي 500 عامل إلى حدود البلاد مع الصين، وذلك في أحدث خطوة للحيلولة دون دخول فيروس "كورونا المستجد" إلى أراضيها.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن الصليب الأحمر الكوري الشمالي أرسل المتطوعين مؤخرًا للمساعدة في عمليات الحجر الصحي على الحدود بناء على طلب الحكومة.

وتكثف كوريا الشمالية جهودها لمنع دخول فيروس كورونا الجديد الذي نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين وظل يكتسح العالم بأسره.

وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرا نظام الطوارئ الوطني ضد فيروس "كورونا الجديد"، وعززت الرقابة على الحدود وجهود الحجر الصحي ضد الوافدين من الصين وفحص جودة المياه في جميع أنحاء البلاد، ولم ترصد أي حالة إصابة مؤكدة حتى الآن. ​