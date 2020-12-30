تركيا تستقبل الشحنة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني

أنقرة - (د ب أ):

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه أن الشحنة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية وصلت إلى البلاد فجر اليوم الأربعاء.

ويتعين الآن أن يخضع اللقاح لاختبارات تستمر 14 يوما قبل أن يتم الموافقة على بدء توزيعه.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن الوزير القول إن" طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تحمل الشحنة الأولى من لقاحات كورونا إلى بلادنا، أقلعت من مطار بكين، ووصلت فجر اليوم إلى مطار أسن بوجا بالعاصمة أنقرة".

ولم يوضح الوزير كمية اللقاحات التي تضمنتها الشحنة الأولى.

وسبق أن أعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لجائحة كورونا، من الصين وألمانيا، خلال فصل الشتاء، بينما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.

ومؤخرا، أعلن قوجه توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الذي أنتجته، وأثبت فعاليته بالمراحل الأولى.

وأوضح أن العاملين في المجال الصحي سيكونون أول من يتلقون اللقاح، مشيرا إلى أن التلقيح لن يكون إجباريا.