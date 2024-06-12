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الصحة العالمية: سوء التغذية يتصاعد في غزة خصوصا بين الأطفال

06:16 م الأربعاء 12 يونيو 2024

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

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وكالات

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، اليوم الأربعاء، كل الأطراف إلى تطبيق قرار وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل، مؤكدا أن مواطني القطاع يعانون من أوضاع تقترب من المجاعة.

وأشار أدهانوم إلى أن سوء التغذية يتصاعد في غزة خصوصا بين الأطفال، مشددا على أن الحل الوحيد هو السلام ونطالب كل الأطراف بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد أدهانوم أن هناك تحديات كبيرة في الضفة الغربية وأن هناك أكثر من 400 اعتداء على المنشآت الصحية منذ 7 أكتوبر، موضحا أن الاستيطان الإسرائيلي أثر على وصول الفلسطينيين للخدمات الصحية في الضفة الغربية.

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