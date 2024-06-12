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وزير الخارجية البرازيلي: توسيع الصراع في غزة سيجر المنطقة إلى الهاوية

06:05 م الأربعاء 12 يونيو 2024

وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا

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وكالات

قال وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا يمكنها قبول استمرار المأساة الإنسانية في غزة وتؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري.

وشدد فييرا على أن البرازيل لا يمكنها قبول الممارسات الإسرائيلية والاعتداءات على الفلسطينيين، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون فوريا ويجب العمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية وتحرير الأسرى.

وأكد فييرا على أن توسيع الصراع في غزة سيجر المنطقة إلى الهاوية و"لذا علينا إيقاف هذا القتل"، موضحا أن أكثر من 70% من مواطني القطاع يعانون وضعا مأساويا جدا بسبب العدوان الإسرائيلي.

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