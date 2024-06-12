استهدفت 300 كيان.. روسيا تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية "المعادية"

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية "المعادية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت فرض عقوبات على أكثر من 300 كيان روسي، سعيا لإعاقة المجهود الحربي.

ومنذ بدأت روسيا الحرب الجارية في أوكرانيا في فبراير عام 2023، تسعى الولايات المتحدة إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة العمليات العسكرية من خلال فرض عقوبات على بعض قادتها السياسيين والعسكريين.

وفي خطوة أنذرت بزيادة تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة وروسيا من جهة أخرى، جمّد الاتحاد الأوروبي الأصول والأموال الروسية، للاستفادة من عوائدها في دعم الجيش الأوكراني عسكريا.